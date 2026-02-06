الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة حتى الاثنين المقبل

وتوقعت إدارة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية، الجمعة، بقرابة 4 إلى 5 درجات مئوية، حيث يكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت، ودافئا في العقبة. وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في أغلب المناطق مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية.
ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، السبت، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت، ودافئا في العقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف لهطل زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أقصى شرق المملكة.
أما يومي الأحد والاثنين فتميل درجات الحرارة للارتفاع الأحد، ثم تنخفض قليلا الاثنين مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة.
ويسود طقس لطيف الحرارة نهارا في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.
