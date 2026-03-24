الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يقترب من المملكة وتحذر

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اعتبارًا من يوم الأربعاء بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع منخفض جوي وكتلة هوائية باردة ورطبة، ما يؤدي إلى أجواء باردة وأمطار متفاوتة الشدة في مختلف المناطق، وفقًا لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان





وبحسب التوقعات، يبدأ تأثير الحالة الجوية الأربعاء بهطول الأمطار في المناطق الجنوبية، بما فيها العقبة، قبل أن تمتد تدريجيًا إلى باقي مناطق المملكة، مع توقعات بهطولات غزيرة أحيانًا مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في العقبة والبحر الميت.



وتشتد الحالة الجوية ليل الأربعاء وخلال يوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق، مع توقعات بهطولات غزيرة في بعض المناطق، ورياح نشطة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، فيما لا يُستبعد هطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر على قمم جبال الشراة لفترة محدودة.



وتحذر الأرصاد من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، إلى جانب خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغبار، خاصة في المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية.



أما يوم الجمعة، فتبدأ الحالة الجوية بالانحسار التدريجي، مع بقاء الأجواء باردة وفرص لهطول زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية، فيما تنخفض سرعة الرياح تدريجيًا خلال ساعات المساء.



ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، والانتباه أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، نظرًا لخطر الانزلاق وتدني مدى الرؤية.





