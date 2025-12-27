الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي والمناطق الأكثر تأثرا

وحذّرت الأرصاد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية بما فيها منطقة البحر الميت، إضافة إلى خطر شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والضباب والغيوم المنخفضة، والتنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
وأضافت أن المملكة ستتأثر يوم الاثنين بمنخفض جوي آخر يتمركز شرق جزيرة قبرص، حيث يستمر الطقس باردًا وغائمًا مع تجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد.
وأشارت إلى أن يوم الثلاثاء سيشهد طقسًا باردًا نهارًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر صباحًا في أجزاء من شمال ووسط المملكة، بينما يتشكل الضباب ليلًا في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
أما يوم الأربعاء، فتوقعّت الأرصاد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة نهارًا مع بقاء الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، في حين يكون الطقس ليلًا غائمًا جزئيًا وأكثر برودة مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية، وأخذ التحذيرات على محمل الجد، وتوخي الحيطة والحذر خاصة أثناء القيادة وفي المناطق المنخفضة والأودية.
