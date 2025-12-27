الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي والمناطق الأكثر تأثرا

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق، مع توقع هطول أمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

كما تنشط الرياح الغربية لتصل هباتها أحيانًا إلى ما بين 50–60 كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، على أن تضعف شدة الأمطار تدريجيًا خلال ساعات المساء والليل.



وحذّرت الأرصاد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية بما فيها منطقة البحر الميت، إضافة إلى خطر شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والضباب والغيوم المنخفضة، والتنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.



وأضافت أن المملكة ستتأثر يوم الاثنين بمنخفض جوي آخر يتمركز شرق جزيرة قبرص، حيث يستمر الطقس باردًا وغائمًا مع تجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد.

كما تنشط الرياح الغربية بهبات قوية قد تصل سرعتها إلى 60–70 كم/ساعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية، مع ضعف شدة الأمطار ليلًا.



وأشارت إلى أن يوم الثلاثاء سيشهد طقسًا باردًا نهارًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر صباحًا في أجزاء من شمال ووسط المملكة، بينما يتشكل الضباب ليلًا في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



أما يوم الأربعاء، فتوقعّت الأرصاد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة نهارًا مع بقاء الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، في حين يكون الطقس ليلًا غائمًا جزئيًا وأكثر برودة مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.