الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والمناطق الأكثر تأثرا بالمنخفض

08:14 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الأردن سيشهد الاثنين طقسا باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا في بعض المناطق، بينما يكون دافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية ويكون الطقس باردا ليلا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية خفيفة السرعة. اضافة اعلان





وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري

ويبقى الطقس الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وباردا نسبيا في أغلب المناطق، فيما يكون دافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويكون الطقس باردا ليلا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة.

أما الأربعاء فيكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتزداد كميات الغيوم، ويتوقع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وتكون الأجواء ليلا غائمة جزئياً إلى غائمة، مع طقس أكثر برودة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة، يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الرياح تكون غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وخطر العواصف الرعدية وهطول البرد وتشكل السيول في ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة





