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الأرصاد تكشف توقعات الحالة الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع

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أرشيفية
 
الخميس، 03-07-2025 06:49 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الجمعة، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

اما السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

كما ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16, وفي مرتفعات الشراة 29 - 15, وفي مناطق البادية 36 - 20, وفي مناطق السهول 32 - 20, وفي الأغوار الشمالية 39 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 25, وفي البحر الميت 40 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

 
 
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