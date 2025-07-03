الأرصاد تكشف توقعات الحالة الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر.

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