الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
ويطرأ الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويكون الطقس السبت، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
أما يوم الأحد المقبل، ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (8-6) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 9- 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 6 ، وفي مناطق البادية 16- 6، وفي مناطق السهول 13 - 7، وفي الأغوار الشمالية 19 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13 ، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 24- 14 درجة مئوية.
