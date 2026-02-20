الأرصاد تكشف طبيعة المنخفض الجوي المقبل والتحذيرات المرتبطة به

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن تأثر المملكة بأجواء مستقرة اعتبارا من يوم غدٍ السبت، يعقبها انخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتباراً من الأحد، مع تزايد فرص هطول الأمطار مطلع الأسبوع.

اضافة اعلان



يوم السبت:

يكون الطقس مشمساً ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئاً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



يوم الأحد:

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات: تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.



يوم الاثنين

نهاراً: الطقس غائم جزئي مع أجواء باردة نسبيًا ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



لـيـلاً: الطقس بارد وغائم جزئي الى غائم، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



التحذيرات ليوم الاثنين :

تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح والليل المتأخرة بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



تنبيهات ونصائح:

تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



يوم الثلاثاء

نهاراً: انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد وغائم جزئي إلى غائم أحيانا، ومن المتوقع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد لاحقا إلى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً وغائم جزئي، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الثلاثاء :

تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح والليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.



تنبيهات ونصائح:

تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.