الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية المتوقعة حتى الأربعاء

06:53 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/706936 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري - يكون الطقس اليوم الأحد، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويكون الطقس يوم الأربعاء، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11 ، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10, وفي مناطق البادية 28 - 13, وفي مناطق السهول 25 - 15, وفي الأغوار الشمالية 32 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 22، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.