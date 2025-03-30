الأرصاد تكشف عن المناطق التي سجلت أعلى كميات للهطول المطري

وأوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة سجلت أعلى كميات للهطول المطري خلال هذه الحالة الجوية حتى صباح الأحد 30 آذار 2025، حيث بلغت في محطة رصد الزرقاء 7.8 ملم، أي ما نسبته 6% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد المفرق بـ 6.2 ملم، أي بنسبة 4% من معدلها الموسمي العام.
وفي العاصمة عمان، سجلت محطة مطار عمان المدني هطولًا بلغ 6.2 ملم، ما يعادل 3% من معدلها الموسمي العام، بينما سجلت محطة الصفاوي في المفرق 2.6 ملم بنسبة 4% من المعدل الموسمي العام. أما في الجنوب الشرقي، فقد سجلت محطة الجفر في محافظة معان 1.2 ملم بنسبة 4%، في حين سجلت محطة الرمثا في محافظة إربد 1.5 ملم، أي 1% من المعدل الموسمي العام.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الرسم البياني المرفق يوضح النسب المحققة من الموسم المطري العام في مختلف مناطق المملكة حتى صباح يوم 30 آذار 2025.
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