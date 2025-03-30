الأحد 2025-03-30 05:29 م
 

الأرصاد تكشف عن المناطق التي سجلت أعلى كميات للهطول المطري

غ
أرشيفية
 
الأحد، 30-03-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري- شهدت المملكة يوم السبت 29 آذار 2025 حالة من عدم الاستقرار الجوي، ترافقت مع زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة، وكانت غزيرة أحيانًا خلال ساعات المساء والليل، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد.

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وتركزت الهطولات المطرية على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، بالإضافة إلى بعض المناطق الوسطى الغربية، مما ساهم في تحسن الموسم المطري 2024/2025 بنسب تراوحت بين 1% و6% من المعدل الموسمي العام في هذه المناطق.

وأوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة سجلت أعلى كميات للهطول المطري خلال هذه الحالة الجوية حتى صباح الأحد 30 آذار 2025، حيث بلغت في محطة رصد الزرقاء 7.8 ملم، أي ما نسبته 6% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد المفرق بـ 6.2 ملم، أي بنسبة 4% من معدلها الموسمي العام.

وفي العاصمة عمان، سجلت محطة مطار عمان المدني هطولًا بلغ 6.2 ملم، ما يعادل 3% من معدلها الموسمي العام، بينما سجلت محطة الصفاوي في المفرق 2.6 ملم بنسبة 4% من المعدل الموسمي العام. أما في الجنوب الشرقي، فقد سجلت محطة الجفر في محافظة معان 1.2 ملم بنسبة 4%، في حين سجلت محطة الرمثا في محافظة إربد 1.5 ملم، أي 1% من المعدل الموسمي العام.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الرسم البياني المرفق يوضح النسب المحققة من الموسم المطري العام في مختلف مناطق المملكة حتى صباح يوم 30 آذار 2025.

 
gnews

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