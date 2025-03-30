الأرصاد تكشف عن المناطق التي سجلت أعلى كميات للهطول المطري

الوكيل الإخباري- شهدت المملكة يوم السبت 29 آذار 2025 حالة من عدم الاستقرار الجوي، ترافقت مع زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة، وكانت غزيرة أحيانًا خلال ساعات المساء والليل، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد.

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