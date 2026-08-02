الأرصاد تكشف عن موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة

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الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ما يبقي درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية، فيما يبدأ تأثير الكتلة بالتراجع اعتبارًا من الأربعاء، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها المناخية الطبيعية بحلول الخميس، في وقت جددت فيه مديرية الأمن العام ووزارة الزراعة تحذيراتهما وإرشاداتهما للتعامل مع موجة الحر. اضافة اعلان





والأحد، تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال ساعات المساء. أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 39 و25 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 37 و23، وفي المرتفعات الشمالية 34 و22، وفي مرتفعات الشراة 32 و20، وفي مناطق البادية 42 و23، وفي مناطق السهول 38 و25، وفي الأغوار الشمالية 43 و26، وفي الأغوار الجنوبية 44 و28، وفي البحر الميت 44 و27، وفي خليج العقبة 43 و29 درجة مئوية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعيةً إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.



وتستمر الأجواء الحارة يومي الاثنين والثلاثاء، إذ يبقى الطقس حارًا في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية وبعد الظهر.



ويتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة قليلًا الأربعاء، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ويكون الطقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وفي مؤشر على شدة الكتلة الهوائية الحارة، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن محطة الأزرق سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في المملكة حتى الساعة التاسعة من مساء السبت، وبلغت 45.1 درجة مئوية.



وأظهرت بيانات محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة أن محطة دير علا جاءت في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 44.4 درجة مئوية، تلتها الباقورة بـ44.1 درجة، ثم غور الصافي بـ43.7 درجة، فيما سجلت محطة الصفاوي 42.3 درجة، ومطار الملك الحسين الدولي في العقبة 42.0 درجة مئوية.



وأكدت إدارة الأرصاد الجوية استمرار مراقبة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وإصدار التحديثات أولًا بأول، داعيةً المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، لا سيما كبار السن والأطفال والعاملين في المواقع المكشوفة.



وفي السياق، جددت مديرية الأمن العام دعوتها المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية خلال موجة الحر، محذرةً من التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، ومن ترك الأطفال داخل المركبات تحت أي ظرف، أو ترك المعقمات والعطور والقداحات والمواد القابلة للاشتعال داخلها، لما قد يسببه ارتفاع درجات الحرارة من مخاطر كبيرة.



ودعت مديرية الأمن العام إلى الإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس الخفيفة، واستخدام القبعات والمظلات والنظارات الشمسية عند الخروج، خاصةً للعاملين في المواقع المكشوفة، كما حثت أرباب العمل على نقل ساعات العمل الشاقة إلى الصباح الباكر أو ما بعد العصر، للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.



كما حذرت من السباحة في السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه، بسبب تزايد حوادث الغرق خلال فصل الصيف، داعيةً إلى ارتياد المسابح المرخصة والمجهزة بمنقذي سباحة.



ولفتت المديرية أيضًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من نشاط الزواحف والعقارب في المناطق العشبية والجبلية، داعيةً إلى توخي الحذر، إضافةً إلى تجنب تحميل المقابس الكهربائية بعدة أجهزة في الوقت نفسه، لما قد يسببه ذلك من التماسات كهربائية تُعد من أبرز أسباب حرائق المنازل.



من جهتها، أهابت وزارة الزراعة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية الالتزام بالإرشادات الزراعية والوقائية للحد من آثار موجة الحر على المحاصيل والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.



ودعت الوزارة إلى زيادة التهوية داخل البيوت البلاستيكية، واستخدام وسائل التظليل، وتنظيم الري خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، وإجراء الري التكميلي للأشجار المثمرة، والاعتماد على تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وتقليل التبخر.



كما شددت على ضرورة تجنب رش المبيدات الكيماوية خلال ساعات الظهيرة، وتأجيل عمليات التطعيم والحد من التسميد أثناء موجة الحر، لما تسببه من إجهاد للنبات.



وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أوصت الوزارة بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر للمواشي والدواجن، وتجنب رعيها خلال ساعات الظهيرة، وإبقائها في أماكن مظللة وجيدة التهوية، إضافةً إلى توفير التظليل المناسب لخلايا النحل والمحافظة على مصادر المياه القريبة منها.



ودعت الوزارة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى متابعة النشرات الجوية والإرشادات الرسمية، والتواصل مع مديريات الزراعة والمرشدين الزراعيين في المحافظات عند الحاجة، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامة القطاع.





