الجمعة 2026-01-09 09:35 م

الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج

الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج
الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج
 
الجمعة، 09-01-2026 08:56 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن منخفضًا جويًا جديدًا ستتأثر به المملكة مع بداية ساعات ليل يوم الإثنين المقبل.اضافة اعلان


وقال إن نهار يوم الإثنين سيكون طقسًا عاديًا باردًا نسبيًا، قبل أن تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي مع ساعات الليل، الذي يتعمق صباح الثلاثاء مع مؤشرات على احتمال تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة، خاصة جبال الشراه.

وبين أن إدارة الأرصاد الجوية ستكشف تفاصيل المنخفض الجوي ليوم الإثنين خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وحول المنخفض الذي تتأثر به المملكة اليوم الجمعة، فإنه يستمر حتى عصر غدٍ السبت قبل أن تستقر الأجواء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء: فرق الطوارئ تتدخل بسرعة لإنقاذ عالقين وسط السيول

أخبار محلية الزرقاء: فرق الطوارئ تتدخل بسرعة لإنقاذ عالقين وسط السيول

بلدية بني عبيد تفتح "عبارة" بعد إغلاقها بسبب مخلفات إنشائية

أخبار محلية بلدية بني عبيد تفتح "عبارة" بعد إغلاقها بسبب مخلفات إنشائية

الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج

الطقس الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج

بلدية رابية الكورة تنفذ أعمال إعادة تعبيد شاملة لشارع رئيسي في منطقة زمال

أخبار محلية بلدية رابية الكورة تنفذ أعمال إعادة تعبيد شاملة لشارع رئيسي في منطقة زمال

أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة

أخبار محلية أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة

بلدية الرمثا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

أخبار محلية بلدية الرمثا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

وزارة التربية: لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة غداً السبت

أخبار محلية وزارة التربية: لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة غداً السبت

الصفدي والشيباني يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي

أخبار محلية الصفدي والشيباني يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي



 






الأكثر مشاهدة