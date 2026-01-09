الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج

وقال إن نهار يوم الإثنين سيكون طقسًا عاديًا باردًا نسبيًا، قبل أن تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي مع ساعات الليل، الذي يتعمق صباح الثلاثاء مع مؤشرات على احتمال تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة، خاصة جبال الشراه.
وبين أن إدارة الأرصاد الجوية ستكشف تفاصيل المنخفض الجوي ليوم الإثنين خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
وحول المنخفض الذي تتأثر به المملكة اليوم الجمعة، فإنه يستمر حتى عصر غدٍ السبت قبل أن تستقر الأجواء.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: غيوم رعدية ممطرة مصحوبة بحبات البرد تتحرك باتجاه عمّان
-
الأرصاد توضح حول تساقط الثلوج على الأردن
-
الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. وتعلن تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين
-
الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية للمواطنين من المنخفض الجوي القادم وتكشف عن مناطق تشكل السيول
-
مستجدات المنخفض القبرصي .. والارصاد تطلق تحذيرًا عاليًا من السيول
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء