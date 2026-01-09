الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج

08:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760362 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن منخفضًا جويًا جديدًا ستتأثر به المملكة مع بداية ساعات ليل يوم الإثنين المقبل. اضافة اعلان





وقال إن نهار يوم الإثنين سيكون طقسًا عاديًا باردًا نسبيًا، قبل أن تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي مع ساعات الليل، الذي يتعمق صباح الثلاثاء مع مؤشرات على احتمال تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة، خاصة جبال الشراه.



وبين أن إدارة الأرصاد الجوية ستكشف تفاصيل المنخفض الجوي ليوم الإثنين خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.



وحول المنخفض الذي تتأثر به المملكة اليوم الجمعة، فإنه يستمر حتى عصر غدٍ السبت قبل أن تستقر الأجواء.

تم نسخ الرابط





