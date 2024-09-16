الأرصاد تكشف فرص هطول الأمطار اليوم.. وموعد انتهاء الأجواء الباردة

وأضافت أن الأجواء ليلا ستكون باردة نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.
أما يومي الأربعاء والخميس أشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة سترتفع بشكل طفيف، حيث يصبح الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار، البحر الميت، والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وخلال الليل، ستبقى الأجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفة في باقي المناطق.
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