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الأرصاد تكشف فرص هطول الأمطار اليوم.. وموعد انتهاء الأجواء الباردة

أمطار في وسط البلد
أمطار في وسط البلد
الإثنين، 16-09-2024 07:56 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستبقى اليوم وغدا الثلاثاء تحت تأثير كتلة هوائية لطيفة ورطبة، ما يؤدي إلى أجواء لطيفة الحرارة وغائمة جزئياً في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار، البحر الميت، والعقبة.

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وأوضحت الأرصاد أن هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر صباحاً في الأجزاء الغربية من شمال ووسط المملكة، أما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.  


وأضافت أن الأجواء ليلا ستكون باردة نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.


أما يومي الأربعاء والخميس أشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة سترتفع بشكل طفيف، حيث يصبح الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار، البحر الميت، والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.  


وخلال الليل، ستبقى الأجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفة في باقي المناطق.

 
gnews

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