الأرصاد تكشف فرص هطول الأمطار والمناطق المتوقعة اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وفي ساعات ما بعد العصر ولفترة قصيرة هناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويبقى الطقس يوم الجمعة، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ يوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



