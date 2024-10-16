الأرصاد تكشف فرص هطول الأمطار والمناطق المتوقعة اليوم الأربعاء

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يوم الجمعة، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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