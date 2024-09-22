الأرصاد تكشف فرص وأماكن هطول الأمطار اليوم الأحد

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، غائما جزئيًا ولطيف الحرارة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، بينما يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، لطيف الحرارة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الثلاثاء ليصبح الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.