الأرصاد تكشف فرص وأماكن هطول الأمطار اليوم الأحد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، لطيف الحرارة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الثلاثاء ليصبح الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 23 - 14, وفي مناطق البادية 31 - 17, وفي مناطق السهول 27 - 18, وفي الأغوار الشمالية 34 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 26، وفي البحر الميت 35 - 25، وفي خليج العقبة 36 - 25 درجة مئوية.
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