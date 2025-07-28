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الأرصاد تكشف موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 06:44 ص

الوكيل الإخباري-   تشير التوقعات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية إلى أن تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي تشهدها المملكة خلال الأيام الماضية سيبدأ بالتراجع تدريجيًا في الأيام القادمة، مما سيؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية مع منتصف هذا الأسبوع.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية ان تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة سينحسر يوم غد الثلاثاء.

 

وبينت انه يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويسود طقس صيفي عادي في أغلب المناطق.

 
 
gnews

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