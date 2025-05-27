الأرصاد تكشف موعد انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارّة على الأردن

الوكيل الإخباري- تنحسر تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة والجافة اليوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية.

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ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية.



ليلاً، يميل الطقس إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويكون لطيفًا في باقي المناطق.



ويطرأ الأربعاء انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.