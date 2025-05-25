الأرصاد تكشف موعد انعكاس الأجواء الحارّة وبدء انخفاض درجات الحرارة

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بأجواء حارة نسبيا خلال اليومين المقبلين، يتبعها انخفاض واضح على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء.

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ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأحد، إذ يسود طقس حار نسبياً في أغلب المناطق، ويكون حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



خلال الليل، يكون الطقس دافئاً بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتنصح دائرة الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في مناطق الأغوار والعقبة والبادية خلال ساعات الظهيرة.



الاثنين، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحاراً في باقي المناطق، مع ظهور غيوم عالية، ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً، يكون الطقس دافئاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وتحذر دائرة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وتنصح بتجنّب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.



الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الطقس دافئاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، ورياح شمالية غربية نشطة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات، ولطيفاً في باقي المناطق.



أما الأربعاء، يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.