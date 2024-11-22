الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن (تحذيرات)

وأشار آل خطاب إلى أن الرياح سوف تنشط مع هذه الحالة بدءاً من ظهر الأحد وتزداد شدتها يوم الاثنين، والتي قد يصاحبها هبات قوية في بعض المناطق قد تصل سرعة الهبات أحياناً إلى 60 كم/ساعة، مما سيؤدي إلى إثارة الغبار في العديد من المناطق، خاصة المناطق الصحراوية والبادية، ما قد يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.
الأحد:
أجواء باردة نسبياً نهاراً وأكثر برودة ليلاً، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً.
زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتباراً من بعد الظهر في شمال ووسط المملكة لفترات محدودة.
مع ساعات المساء، تتركز فرص الهطولات المطرية بشكل محدود على المناطق الجنوبية الغربية، بما في ذلك أجزاء من محافظات الكرك، الطفيلة، والجزء الغربي من محافظة معان.
رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية والصحراوية والطرق الخارجية.
الاثنين:
انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحوالي 6-8 درجات مئوية.
أجواء باردة جداً، خاصة ليلاً، مع احتمالية تشكل الصقيع في مناطق البادية والصحراوية.
هناك فرصة لزخات خفيفة متفرقة من المطر خلال ساعات الصباح في بعض المناطق الجنوبية الغربية.
الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز حاجز 60 كم/ساعة، مما يزيد من فرص إثارة الغبار في العديد من المناطق، خاصة مناطق البادية والصحراوية.
الثلاثاء:
فرصة لزخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح على أجزاء محدودة من شمال المملكة.
إرشادات وتحذيرات:
ارتداء الملابس الشتوية الدافئة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
الانتباه لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية والبا
وأكد آل خطاب أن مثل هذه الكتل الهوائية، إذا عدنا إلى البنك المناخي الأردني، لا تعتبر نادرة وليست غريبة على المملكة خلال أواخر فصل الخريف، واقترابنا من دخول كوانين الشتاء، مشيراً إلى أهمية متابعة التحديثات الجوية عبر القنوات الرسمية لإدارة الأرصاد الجوية.
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