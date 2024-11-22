الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن (تحذيرات)

الوكيل الإخباري- أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة ستتأثر اعتباراً من مساء يوم الأحد بكتلة هوائية باردة، ستؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

اضافة اعلان

وأوضح أن هذه الكتلة تتميز ببرودتها الشديدة أكثر من كميات الأمطار المصاحبة لها، حيث ستكون الهطولات المطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة ومحدودة في بعض المناطق ولفترات قصيرة، مع ضعف واضح في فرص الهطول بالمناطق الشرقية والوسطى الشرقية والعقبة.



وأشار آل خطاب إلى أن الرياح سوف تنشط مع هذه الحالة بدءاً من ظهر الأحد وتزداد شدتها يوم الاثنين، والتي قد يصاحبها هبات قوية في بعض المناطق قد تصل سرعة الهبات أحياناً إلى 60 كم/ساعة، مما سيؤدي إلى إثارة الغبار في العديد من المناطق، خاصة المناطق الصحراوية والبادية، ما قد يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما حذر من تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية والسهول خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي توخي الحذر.

تفاصيل الحالة الجوية خلال الكتلة الهوائية القادمة :



الأحد:

أجواء باردة نسبياً نهاراً وأكثر برودة ليلاً، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً.



زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتباراً من بعد الظهر في شمال ووسط المملكة لفترات محدودة.



مع ساعات المساء، تتركز فرص الهطولات المطرية بشكل محدود على المناطق الجنوبية الغربية، بما في ذلك أجزاء من محافظات الكرك، الطفيلة، والجزء الغربي من محافظة معان.



رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية والصحراوية والطرق الخارجية.



الاثنين:

انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحوالي 6-8 درجات مئوية.

أجواء باردة جداً، خاصة ليلاً، مع احتمالية تشكل الصقيع في مناطق البادية والصحراوية.



هناك فرصة لزخات خفيفة متفرقة من المطر خلال ساعات الصباح في بعض المناطق الجنوبية الغربية.

الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز حاجز 60 كم/ساعة، مما يزيد من فرص إثارة الغبار في العديد من المناطق، خاصة مناطق البادية والصحراوية.



الثلاثاء:

تستمر الأجواء الباردة مع تحسن تدريجي في سرعة الرياح، حيث تخف حدتها مقارنة بالأيام السابقة.

فرصة لزخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح على أجزاء محدودة من شمال المملكة.



إرشادات وتحذيرات:

ارتداء الملابس الشتوية الدافئة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



الانتباه لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية والبا دية والطرق الخارجية، وتدني الرؤية أثناء الليل وساعات الصباح نتيجة الضباب، خاصة في المرتفعات الجبلية.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات من تأثير الصقيع المتوقع، خاصة ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، وخاصة في المناطق الصحراوية والبادية والسهول الشرقية.