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الأرصاد تنشر الحالة الجوية المتوقعة في المملكة حتى الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
السبت، 19-10-2024 07:05 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويبقى الطقس الاثنين، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتنخفض الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9، وفي مناطق البادية 29 - 13، وفي مناطق السهول 24 - 14، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 32 - 21 درجة مئوية.

 
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