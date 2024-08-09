الأرصاد تنشر الحالة الجوية اليوم الجمعة

التنبيهات:
- تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية.
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