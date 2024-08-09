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الأرصاد تنشر الحالة الجوية اليوم الجمعة

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 09-08-2024 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الجمعة حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

وليلا  يكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


التنبيهات:
- تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية.

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