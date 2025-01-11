الأرصاد تنشر تطورات حالة الطقس حتى الاثنين (تحذيرات)

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الاثنين.

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اليوم نهارًا ،يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترات قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجبلية الغربية من المملكة. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ليلاً ، يكون الطقس باردًا بوجه عام، ومع ساعات الليل المتأخرة يُتوقع تشكُّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية. الرياح غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكُّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول في ساعات الصباح الباكر.



الأحد نهارًا، يكون الطقس باردًا بوجه عام، ومائلًا للدفء قليلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



ليلاً ، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وأقل برودة في المناطق الغورية والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكُّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول في ساعات الصباح الباكر.



الإثنين نهارًا ، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة. يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، خاصة فوق الجبال، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليلاً ، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وأقل برودة في المناطق الغورية والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وشهدت العديد من المناطق صباح اليوم هطول غزير للأمطار ، تاليا الفيديو عبر موقعا :