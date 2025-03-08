الأرصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم السبت ضبابية لا سيما فوق المرتفعات الجبلية ، ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيًا إلى غائم احيانا ، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً خاصة في مناطق البادية.



وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح والليل المتأخر.

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ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ويميل قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في البادية الشمالية الشرقية وأجزاء محدودة من مناطق جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويكون الطقس الاثنين، باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من البادية الشمالية الشرقية من المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة ، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.