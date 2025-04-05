الأرصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم السبت :
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول.
يوم الأحد نهاراً: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.
التحذيرات ليوم الاحد:
- خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
يوم الاثنين نهارًاً: بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
التحذيرات ليوم الاثنين :
- خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
يوم الثلاثاء نهاراً: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، الرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات ليوم الثلاثاء :
- خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
ولمتابعة آخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع وزارة النقل www.mot.gov.jo أو موقع إدارة الأرصاد الجوية www.jmd.gov.jo على شبكة الإنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي FACEBOOK أو الاتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 .
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