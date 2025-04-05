الأرصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل الجوية في الأردن من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء المقبل والتحذيرات المصاحبة للنشرات الجوية المفصلة.

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وتاليا التفاصيل:

يوم السبت نهاراً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم السبت :

- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول.



يوم الأحد نهاراً: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.



التحذيرات ليوم الاحد:

- خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



يوم الاثنين نهارًاً: بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



التحذيرات ليوم الاثنين :

- خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



يوم الثلاثاء نهاراً: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، الرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.