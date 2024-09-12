الأرصاد تنشر توقعات الطقس خلال نهاية الأسبوع

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما ويطرأ السبت، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس الأحد، معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وخصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19، وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 38 - 24 وفي مناطق السهول 35 - 23، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.
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