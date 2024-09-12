الأرصاد تنشر توقعات الطقس خلال نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ ويكون الطقس حارا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



كما ويطرأ السبت، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ويكون الطقس الأحد، معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وخصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.