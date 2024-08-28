الأرصاد تنشر حالة الطقس المتوقعة حتى السبت

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الوكيل الإخباري- يتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في معظم المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق، فيما يبقى حارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ويبقى الطقس يومي الجمعة والسبت، معتدل الحرارة في معظم المناطق، فيما يبقى حارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17, وفي مناطق البادية 36 - 22 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.

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