الأرصاد تنشر حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

ويبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس - تنبيهات
-
الأرصاد تكشف فرص هطول الأمطار والمناطق المتوقعة اليوم الأربعاء
-
تنبيهات من الارصاد بخصوص طقس الاربعاء وامطار في هذا الموعد
-
الأرصاد: احتمال ضعيف لسقوط زخات مطرية عصر الثلاثاء
-
طقس خريفي الثلاثاء وتنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات
-
الأرصاد تنشر درجات الحرارة المتوقعة في المملكة حتى الخميس
-
الارصاد : كتلة هوائية باردة وتغير ملحوظ على حالة الطقس اعتباراً من الخميس
-
الارصاد الجوية : طقس خريفي معتدل الاثنين