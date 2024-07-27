الأرصاد تنشر حالة الطقس لثلاثة أيام قادمة

الوكيل الإخباري – نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة.



وأوضحت الأرصاد أن غدًا، نهارًا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حارًا نسبيًّا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية، بينما يكون حارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.



أما ليلاً، فيكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق، وحارًا نسبيًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



يوم الاثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الطقس حارًا نسبيًّا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.



وليلاً، يكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق، وحارًا نسبيًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



يوم الثلاثاء، يستمر الطقس حارًا نسبيًّا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.



أما ليلاً، فيكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق، وحارًا نسبيًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.













