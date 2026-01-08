الخميس 2026-01-08 10:05 م

الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية للمواطنين من المنخفض الجوي القادم وتكشف عن مناطق تشكل السيول

الخميس، 08-01-2026 09:37 م
الوكيل الإخباري-  نشرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية خريطة تحذيرية محدثة ليوم غد الجمعة الموافق 9/1/2026، حذّرت فيها المواطنين من تأثيرات منخفض جوي متوقع، قد يتسبب بحالات تشكل السيول في عدد من مناطق المملكة، خاصة في المناطق الغربية والوسطى.اضافة اعلان


وأظهرت الخريطة، التي حملت عنوان "الخارطة التحذيرية ليوم الجمعة"، تصنيفاً واضحاً لمستويات التحذير باستخدام الألوان، حيث تَصدّرت المناطق الملوّنة باللون الأحمر أعلى درجات التحذير، وهي تشير إلى تحذير عالٍ يستدعي توخي الحذر الشديد واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.

وبحسب الخريطة، فإن محافظات ومناطق الشمال والوسط الغربي، بما فيها:

إربد

جرش

عجلون

البلقاء

العاصمة عمّان

الكرك

الطفيلة

تقع ضمن نطاق التحذير العالي، مع توقعات قوية بتشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار، خاصة في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما أظهرت الخريطة مناطق أخرى ملوّنة باللون الأصفر والبرتقالي، وهي تمثل:

تحذيراً متوسطاً (اللون البرتقالي): يشير إلى طقس مضطرب يتطلب الانتباه، مع احتمالية تشكل السيول محلياً.

تحذيراً ضعيفاً (اللون الأصفر): حيث يُتوقع هطول الأمطار دون خطورة كبيرة، مع التنبيه إلى إمكانية تغيّر شدة الحالة الجوية.

وشملت هذه التحذيرات مناطق:

الزرقاء

المفرق

معان

العقبة

أجزاء من الجنوب والشرق

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى:

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية

تجنّب التنقل غير الضروري في المناطق المعرّضة للخطر

متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول

الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والدفاع المدني

وأكدت الأرصاد أن هذه الخريطة تأتي ضمن إطار التحذير المسبق ورفع مستوى الجاهزية، مشددة على أن السلامة العامة تبقى أولوية خلال تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع.


Image1_120268213718386107741.jpg
 
 


الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية للمواطنين من المنخفض الجوي القادم وتكشف عن مناطق تشكل السيول

