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الأرصاد تنشر درجات الحرارة المتوقعة في المملكة حتى الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الإثنين، 14-10-2024 06:54 ص

الوكيل الإخباري- يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


اما الخميس، تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفا للحرارة في أغلب المناطق، و معتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14 ، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13, وفي مناطق البادية 32 - 17, وفي مناطق السهول 29 - 16, وفي الأغوار الشمالية 34 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.

 
gnews

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