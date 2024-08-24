الأرصاد تنشر درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الأحد، صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويكون الطقس يوم الثلاثاء، صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 37 - 21 وفي مناطق السهول 31 - 20, وفي الأغوار الشمالية 39 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم السبت
-
تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة
-
الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت
-
استمرار الأجواء الحارة نهاية الأسبوع وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس
-
43 العظمى و18 الصغرى.. تعرف على درجات الحرارة في الأردن اليوم
-
الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة
-
الارصاد : تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة الاربعاء
-
انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وعودة الأجواء الحارة الأربعاء والخميس