الأرصاد تنشر درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

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الوكيل الإخباري- ي طرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الأحد، صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ يوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويكون الطقس يوم الثلاثاء، صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 37 - 21 وفي مناطق السهول 31 - 20, وفي الأغوار الشمالية 39 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.