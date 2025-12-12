الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس لـ3 أيام

10:52 ص

الوكيل الإخباري- تأثرت المملكة منذ الأربعاء الماضي بمنخفض جوي، ترافق مع هطولات مطرية متفاوتة من حيث الكثافة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، مما أدى إلى تشكل السيول في بعض المناطق، حيث شملت الأمطار معظم مناطق المملكة، مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بالرعد والبرد.





وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية أنه وفقا لصور الرادار، لا تزال بعض المناطق في المملكة تشهد هطولات مطرية، مع استمرار فرص هطول زخات خفيفة من الأمطار بين الحين والآخر في مناطق محدودة من شمال ووسط المملكة.



وبين الأرصاد أن كميات الأمطار التي هطلت منذ بداية المنخفض حتى صباح اليوم، بلغت في الباقرة 20 ملم، وفي إربد 21 ملم، وفي الربة (الكرك) 40.6 ملم، وفي مأدبا 23.7 ملم، وفي السلط 30 ملم، وفي رأس منيف 20 ملم. مؤكدة أن هذه الكميات تُعدّ جيدة وتعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسن الوضع الزراعي في بعض المناطق.



وفيما يخص توقعات الطقس للأيام المقبلة، أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء ستكون باردة وضبابية في معظم المناطق، مع تشكل غيوم جزئية إلى غائمة.



وتوقعت الأرصاد أن تصل درجات الحرارة في العاصمة عمان خلال الأيام المقبلة إلى 12 درجة مئوية، بينما في العقبة ستكون 23 درجة مئوية، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً في عمان إلى ما بين 6 و7 درجات مئوية.



وأكدت أن الأجواء الضبابية ستستمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة في المرتفعات الجبلية والأجزاء الغربية من المملكة، إضافة إلى بعض السهول.



أما بالنسبة لتوقعات الطقس ليومي السبت والأحد، فأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث سيكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والعقبة والبحر الميت، إذ يتوقع أن تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 14 درجة مئوية، وفي المناطق الغورية والعقبة 23 درجة مئوية.



وبحسب الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من مساء الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة 24 ساعة.



وأشارت إلى أن الأجواء ستبقى باردة في معظم المناطق خلال النهار، في حين سيكون الطقس لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ومع ساعات الليل، يتوقع أن تتكاثر الغيوم، وتتهيأ الفرص لهطول زخات من الأمطار في بعض مناطق المملكة، خصوصًا في المناطق الجنوبية.

