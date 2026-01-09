الأرصاد توضح حول تساقط الثلوج على الأردن

وأكد المتنبئ الجوي في الإدارة محمد الخالدي أن العقبة أيضا تشهد هطلا مطريا خفيفا إلى متوسط، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأكد الخالدي أن فعالية المنخفض ستزداد خلال الساعات المقبلة، فيما ستتشكّل السيول ويحتمل أن تترافق الكتلة المؤثر مع سقوط حبات البرد.
وقال الخالدي إن لا مؤشرات جوية في المنظور القريب تؤشر إلى احتمالية تساقط الثلوج، مع احتمالية سقوط زخات خفيفة فوق الجبال العالية.
وتتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، يؤدي إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردا وغائما وماطرا في شمال ووسط المملكة، تمتد الأمطار تدريجيا لتشمل معظم المناطق.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. وتعلن تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين
-
الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية للمواطنين من المنخفض الجوي القادم وتكشف عن مناطق تشكل السيول
-
مستجدات المنخفض القبرصي .. والارصاد تطلق تحذيرًا عاليًا من السيول
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
منخفض قبرصي يؤثر على المملكة واحتمال تساقط الثلوج
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء