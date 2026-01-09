الأرصاد توضح حول تساقط الثلوج على الأردن

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن فعالية المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة ستزداد خلال الساعات المقبلة، مبينة أن محافظتي الكرك والطفيلة تشهدان هطلا مطريا غزيرا، إلى جانب المناطق الشمالية والوسطى التي بدأ تأثير المنخفض عليها منذ الفجر.

وأكد المتنبئ الجوي في الإدارة محمد الخالدي أن العقبة أيضا تشهد هطلا مطريا خفيفا إلى متوسط، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وأكد الخالدي أن فعالية المنخفض ستزداد خلال الساعات المقبلة، فيما ستتشكّل السيول ويحتمل أن تترافق الكتلة المؤثر مع سقوط حبات البرد.



وقال الخالدي إن لا مؤشرات جوية في المنظور القريب تؤشر إلى احتمالية تساقط الثلوج، مع احتمالية سقوط زخات خفيفة فوق الجبال العالية.