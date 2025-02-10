الأرصاد: حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي قادمة للمملكة

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات أحوال الطقس حتى الخميس، حيث تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جديدة اعتبارًا من الأربعاء. اضافة اعلان





وبالتفاصيل، تكون الأجواء اليوم باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. قد تكون الهطولات في الصباح الباكر ممزوجة بالثلج الخفيف فوق المرتفعات العالية دون تأثير. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ومع المساء تضعف فرص الهطول. ليلاً، الطقس بارد جدًا خاصة فوق المرتفعات.



وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع صباحًا في المرتفعات الجنوبية والبادية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة فوق المرتفعات، وانزلاق المركبات على الطرق المبتلة.



الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا في معظم المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح شمالية غربية معتدلة. ليلاً، الطقس بارد جدًا، مع تشكل الصقيع في المرتفعات الجنوبية العالية.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات، ومن تشكل الصقيع في المرتفعات الجنوبية العالية.



الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة، مع استمرار الأجواء الباردة وظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. مع ساعات الظهيرة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد أحيانًا. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وحذرت الأرصاد من تشكل الصقيع صباحًا في المرتفعات العالية، ومن انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.



الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيًا، وفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر صباحًا في شمال ووسط المملكة. الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية مثيرة للغبار في المناطق الشرقية.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات، ومن تشكل الصقيع في المرتفعات الجنوبية العالية ومناطق البادية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية، والحذر من انزلاق المركبات على الطرق المبتلة."