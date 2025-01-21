الأرصاد: حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة بدءًا من الأربعاء

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة خلال الأيام القادمة بحالات جوية متفاوتة بين استقرار نسبي وحالات ضعيفة إلى متوسطة من عدم الاستقرار الجوي، مع توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في أجزاء من المملكة، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

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الثلاثاء نهاراً، من المتوقع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما يظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.