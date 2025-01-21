 
الثلاثاء 2025-01-21 07:12 ص
 

الأرصاد: حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة بدءًا من الأربعاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 21-01-2025 06:52 ص

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة خلال الأيام القادمة بحالات جوية متفاوتة بين استقرار نسبي وحالات ضعيفة إلى متوسطة من عدم الاستقرار الجوي، مع توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في أجزاء من المملكة، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

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الثلاثاء نهاراً، من المتوقع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما يظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.


ليلاً، يسود الطقس البارد في أغلب المناطق، مع احتمال تشكل الصقيع في البادية ومرتفعات الشراة.
وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، مع احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر.

الأربعاء ، نهاراً، يسود طقس بارد نسبياً مع احتمال تساقط زخات مطرية خفيفة في جنوب المملكة بفعل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.

ليلاً، يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطرية في شمال ووسط المملكة.
وحذرت الأرصاد من خطر انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

الخميس ، نهاراً، يشهد اليوم انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نسبياً وغائم مع هطولات مطرية متفرقة في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً في الشمال ومصحوبة بالرعد.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية بسبب الضباب، وكذلك من خطر جريان السيول في الأودية شمال المملكة.

الجمعة ، نهاراً، يكون الطقس بارد نسبياً وغائماً جزئياً، مع احتمال تساقط زخات خفيفة صباحاً غرب المملكة.

ليلاً، يستمر الطقس البارد مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات والسهول.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب، ومن احتمال تشكل الصقيع ليلاً في المرتفعات والبادية. كما نصحت القيادة بحذر على الطرق المبتلة أو التي تشهد انزلاقات، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع تدني درجات الحرارة وتشكل الصقيع. كما دعت لتجنب الاقتراب من مجاري السيول والمناطق المنخفضة أثناء الهطولات المطرية الغزيرة.

 
gnews

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