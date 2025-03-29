السبت 2025-03-29 11:43 م
 

الأرصاد : خلايا رعدية وامطار في هذه المناطق

امطار
امطار
 
السبت، 29-03-2025 10:37 م
الوكيل الإخباري-   قالت  الأرصاد الجوية الأردنية، ان صور رادار الطقس تشير الى تواجد خلايا رعدية ممطرة في بعض الاجزاء المحدودة من المملكة.اضافة اعلان


وبينت ان الصور (التي نشرتها في الساعة 10:00 من مساء السبت) تشير الى تواجد خلايا رعدية ممطرة في بعض الاجزاء المحدودة من محافظات المفرق والزرقاء وعمان والاجزاء الشرقية من معان.
 
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