الأرصاد : خلايا رعدية وامطار في هذه المناطق

10:37 م

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الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية الأردنية، ان صور رادار الطقس تشير الى تواجد خلايا رعدية ممطرة في بعض الاجزاء المحدودة من المملكة. اضافة اعلان





وبينت ان الصور (التي نشرتها في الساعة 10:00 من مساء السبت) تشير الى تواجد خلايا رعدية ممطرة في بعض الاجزاء المحدودة من محافظات المفرق والزرقاء وعمان والاجزاء الشرقية من معان.