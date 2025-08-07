الأرصاد: درجات حرارة تصل 41 مئوية.. ومناشدة بعدم التعرض للشمس

12:50 ص

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الوكيل الإخباري- صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، أن المملكة ستتأثر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 8 آب 2025 بموجة حارة وجافة يُتوقع أن يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، وتحديدًا حتى يوم الخميس الموافق 14 آب 2025، نتيجة تأثر المنطقة بكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. اضافة اعلان





وأوضح ال خطاب أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعًا ملموسًا، بحيث تكون أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بما يقارب (6-7) درجات مئوية.



وفي العاصمة عمّان، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى يوم الخميس 35 درجة مئوية، لترتفع إلى 40 درجة مئوية يوم الجمعة، وتبلغ ذروتها يوم السبت عند 41 درجة مئوية، ثم تعود إلى 40 درجة مئوية يوم الأحد.



كما يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في عمّان من يوم الاثنين وحتى الخميس القادم (11–14 آب) حول 39 درجة مئوية، مع استمرار تأثير الموجة الحارة، على أن تبدأ درجات الحرارة تدريجيًا بالعودة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من الأسبوع الثالث من الشهر، بمشيئة الله.



أما ليلًا، فتسود أجواء حارة نسبيًا، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمّان بين 27 و29 درجة مئوية، في حين تتراوح في المناطق المنخفضة كالأغوار والبحر الميت والعقبة بين 31 و33 درجة مئوية، ما يُبقي الأجواء حارة ليلًا أيضًا في تلك المناطق.



وأشار ال خطاب إلى أن طقس الخميس 7 آب سيكون حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يبدأ تأثير الموجة فعليًا يوم الجمعة 8 آب، ليسود طقس حار وجاف في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في المناطق المنخفضة، مع رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر، وارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة الليلية.



ويستمر تأثير الموجة يوم السبت، الذي يمثل ذروتها حراريًا، حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، مع احتمالية لنشاط الرياح المثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وظهور غيوم متوسطة وعالية الارتفاع.



أما يوم الأحد، فيستمر تأثير الموجة الحارة، مع بقاء الأجواء مغبرة وشديدة الحرارة، واحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومحلية من المطر في أجزاء محدودة جنوب وشرق المملكة خلال ساعات المساء.



تحذيرات إدارة الأرصاد الجوية:



تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة.

تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، خاصة في مناطق البادية مساءً وليلاً.



نصائح عامة للمواطنين:



عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة حتى ولو لفترة قصيرة.

عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

الحذر عند التنزه من مخلفات النيران وأعقاب السجائر، خاصة في المناطق الحرجية.



وفي هذا السياق، أطلقت إدارة الأرصاد الجوية حملة توعوية بعنوان "احمِ نفسك من الحر"، والتي تتضمن سلسلة من الإرشادات والتوصيات اليومية الموجهة للمواطنين والمقيمين، لتمكينهم من التعامل الآمن مع موجات الحر.



وتدعو الإدارة المواطنين إلى:



متابعة الحملة عبر الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

والانضمام إلى قناة واتساب الرسمية الخاصة بإدارة الأرصاد الجوية لتلقي التنبيهات والنصائح أولًا بأول.



وختم مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، تصريحه بدعوة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي، واتباع التعليمات الصادرة حفاظًا على السلامة العامة خلال فترة تأثير الموجة الحارة.