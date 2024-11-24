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الأرصاد: ذروة المنخفض الجوي في ساعات ما بعد الظهيرة اليوم الأحد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 24-11-2024 05:59 ص

الوكيل الإخباري-تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مصحوبة بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. يكون الطقس نهاراً بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة بدءاً من ساعات الظهيرة.

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وقال رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد، أيمن صبح، لـ"الوكيل الإخباري" إن ذروة الكتلة الهوائية وذروة تساقط الأمطار اليوم الأحد تكون بعد ساعات الظهيرة، حيث تتساقط زخات خفيفة إلى متوسطة الشدة في شمال ووسط المملكة، وتمتد في ساعات المساء إلى المناطق الجنوبية الغربية للمملكة.


وأشار إلى أنه سيشهد نشاط في الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية، مع هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، مما يسبب إثارة الغبار وتدني الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الصحراوية والبادية.


وأضاف أنه تتراجع فرصة الأمطار غداً الاثنين، لتضعف أيضاً ليوم ما بعد غدٍ الثلاثاء، مع تحذيرات من تشكل الصقيع في مناطق البادية خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء، نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.


وحذرت الأرصاد اليوم الأحد  من  خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض و خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية والطرق الخارجية و خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في بعض المناطق. و من خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة.


وحذرت الارصاد كذلك من  خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء في مناطق البادية.

 
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