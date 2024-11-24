الأرصاد: ذروة المنخفض الجوي في ساعات ما بعد الظهيرة اليوم الأحد

وقال رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد، أيمن صبح، لـ"الوكيل الإخباري" إن ذروة الكتلة الهوائية وذروة تساقط الأمطار اليوم الأحد تكون بعد ساعات الظهيرة، حيث تتساقط زخات خفيفة إلى متوسطة الشدة في شمال ووسط المملكة، وتمتد في ساعات المساء إلى المناطق الجنوبية الغربية للمملكة.
وأشار إلى أنه سيشهد نشاط في الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية، مع هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، مما يسبب إثارة الغبار وتدني الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الصحراوية والبادية.
وأضاف أنه تتراجع فرصة الأمطار غداً الاثنين، لتضعف أيضاً ليوم ما بعد غدٍ الثلاثاء، مع تحذيرات من تشكل الصقيع في مناطق البادية خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء، نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.
وحذرت الأرصاد اليوم الأحد من
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