الأرصاد: ذروة المنخفض الخماسيني الأربعاء.. وأمطار على هذه المناطق الخميس

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي خماسيني، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-9 درجات مئوية؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال بإذن الله في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة ومحلية من المطر ولفترات قصيرة في اجزاء محدودة ومتفرقة من غرب المملكة قد يصحبها الرعد احيانا.

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وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهر مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها 50كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار ولاسيما في مناطق البادية.



اما ليلا تزداد تدريجيا كثافة الغبار في اغلب مناطق المملكة مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، مع اجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ، بينما تميل للدفء قليلا في باقي المناطق ، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات متاخرة من الليل يتوقع باذن الله هطول زخات من المطر على فترات في الاجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تتحول الى شمالية غربية.



وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احيانا على الطرق الخارجية ولاسيما في ساعات المساء و الليل، محذرة من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار بفعل الرياح.



ويطرأ الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود لمعدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متقطعة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، بينما تستمر الأجواء مغبره في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مع فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويكون الطقس الجمعة، معتدل الحرارة في اغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



اما السبت يبقى الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.