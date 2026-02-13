الأرصاد : رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على الحرارة

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة يومي الجمعة والسبت سوف تشهد اضطراب بالأجواء تترافق برياح نشطة وهبات قوية في بعض المناطق مثيرة للغبار، يعقبها اعتباراً من يوم الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وأجواء مستقرة نسبياً.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة سترتفع يوم الجمعة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ومع ساعات الظهر تشتد سرعة الرياح مع هبات قوية أحياناً تصل ما بين (50-60) كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق، مما يؤدي إلى تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة على الطرق الخارجية.



وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس مغبراً وبارداً في أغلب المناطق، مع تكاثر كميات الغيوم لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتبقى الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية في بعض المناطق.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية يوم الجمعة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الخارجية، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً، داعية مرضى الربو والحساسية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.



أما يوم السبت، فتنخفض درجات الحرارة مع بقاء الأجواء مغبرة في العديد من المناطق، خاصة في جنوب وشرق المملكة، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتبقى الفرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من وسط المملكة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل إلى (50-60) كم/ساعة. وخلال الليل يتناقص تركيز الغبار ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



وجددت الإدارة تحذيراتها يوم السبت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أثناء النهار بسبب الغبار، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية، مشيرة إلى أن الأجواء غير مناسبة للأنشطة الخارجية مثل الرحلات.

وبحسب التوقعات، يطرأ يوم الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، في حين يكون الطقس ليلاً بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



ويستمر يوم الاثنين الارتفاع الملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء لطيفة في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، بينما يكون الطقس ليلاً بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.