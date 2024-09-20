الأرصاد : زخات مطرية على مناطق شمال ووسط الممملكة اليومين القادمين

وبينت الأرصاد أن نهار يوم غدٍ السبت ستنخفض درجات الحرارة بشكل خفيف، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما سيكون حارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
ولـيــلاً، سيكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفًا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.
أما يوم الأحد، فيكون الطقس يطرأ عليه انخفاض قليل آخر في درجات الحرارة، ويكون غائمًا جزئيًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
ليلاً، سيكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفًا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.
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