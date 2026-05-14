الأرصاد: طقس الجمعة غير مناسب للرحلات بسبب الغبار

وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن المناطق المفتوحة غير مناسبة للخروج للتنزه والرحلات بسبب الغبار والرياح النشطة، إلا أن هذا الأمر لا ينسحب على المناطق المغلقة حيث تختلف الأنشطة وتكون بعيدة عن الرياح، لافتا إلى أن سرعة الهبات قد تتراوح بين 60-70 كم/ الساعة مما يسبب إثارة للغبار في عدد من المناطق وخاصة ي مناطق البادية.
وأضاف أن درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات النهار بشكل ملموس على أن يكون الطقس لطيف في أغلب المناطق، أما في الليل فإن الطقس يكون بارد في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
وحذر آل خطاب السائقين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية.
كما دعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي خاصة في مناطق البادية.
