الأرصاد: طقس بارد نسبيًا الخميس وتحذيرات من الضباب والصقيع

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة الخميس أجواءً باردة نسبيًا في أغلب المناطق، مع تسجيل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (2–3) درجات مئوية.





وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون باردًا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس باردًا بوجه عام، مع تحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر، نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، إضافة إلى احتمال تشكل الصقيع فوق مرتفعات الشراة العالية في ساعات الصباح الباكر.

