الأرصاد: طقس حار نسبيًا حتى السبت

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الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويتوقع أن تسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 2-3 درجات مئوية، حيث يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس حتى السبت، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.