الأرصاد: طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق حتى الأربعاء

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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