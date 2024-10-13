الأرصاد: طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق حتى الأربعاء

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 14, وفي مناطق البادية 32 - 16, وفي مناطق السهول 29 - 17, وفي الأغوار الشمالية 34 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.
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