 
الأحد 2024-10-13 08:54 ص
 

الأرصاد: طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق حتى الأربعاء

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الأحد، 13-10-2024 06:57 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 14, وفي مناطق البادية 32 - 16, وفي مناطق السهول 29 - 17, وفي الأغوار الشمالية 34 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين ثمانية شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لمنزل بالنصيرات وسط قطاع غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي للبيع والشراء.. سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

تعبيرية

عربي ودولي إذاعة الجيش الإسرائيلي: استعدادات للرد على هجوم إيران

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ

طب وصحة

المرأة والجمال علامات تشير إلى الإصابة بمتلازمة خفية تعاني منها ملايين النساء دون علم

تعبيرية

طب وصحة احذر.. استخدام الأواني المخدوشة تسبب هذا المرض الخطير !

تعبيرية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

نقل جرحى من مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة غزة

فلسطين 11 شهيدا في غارت للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا



 


الأكثر مشاهدة