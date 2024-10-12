الأرصاد: طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى يوم الثلاثاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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