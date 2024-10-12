الأرصاد: طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى يوم الثلاثاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 15, وفي مناطق البادية 34 - 18, وفي مناطق السهول 29 - 17, وفي الأغوار الشمالية 35 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.
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