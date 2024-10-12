 
السبت 2024-10-12 12:04 م
 

الأرصاد: طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
السبت، 12-10-2024 07:04 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى يوم الثلاثاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 15, وفي مناطق البادية 34 - 18, وفي مناطق السهول 29 - 17, وفي الأغوار الشمالية 35 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.

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