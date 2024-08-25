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الأرصاد: طقس صيفي عادي اليوم مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الأحد، 25-08-2024 06:48 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم غدٍ الاثنين، ويكون الطقس حارا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويبقى الطقس الثلاثاء، حارا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا الأربعاء، ويكون الطقسً صيفيًا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 24 وفي مناطق السهول 33 - 23، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.

gnews

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