الأرصاد: طقس صيفي معتدل السبت وارتفاع جديد على الحرارة الأحد

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان، السبت، بين 32 و20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30 و18، وفي المرتفعات الشمالية 28 و16، وفي مرتفعات الشراة 29 و17، وفي مناطق البادية 37 و21، وفي مناطق السهول 32 و19، وفي الأغوار الشمالية 38 و24، وفي الأغوار الجنوبية 40 و26، وفي البحر الميت 39 و25، وفي خليج العقبة 40 و26 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ، الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في مناطق البادية.
أما الاثنين، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.
ويكون الطقس، الثلاثاء، صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.
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