السبت 2026-06-20 11:04 ص

الأرصاد: طقس صيفي معتدل السبت وارتفاع جديد على الحرارة الأحد

الأرصاد: طقس صيفي معتدل السبت وارتفاع جديد على الحرارة الأحد
الأرصاد: طقس صيفي معتدل السبت وارتفاع جديد على الحرارة الأحد
 
السبت، 20-06-2026 08:04 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ، السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان، السبت، بين 32 و20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30 و18، وفي المرتفعات الشمالية 28 و16، وفي مرتفعات الشراة 29 و17، وفي مناطق البادية 37 و21، وفي مناطق السهول 32 و19، وفي الأغوار الشمالية 38 و24، وفي الأغوار الجنوبية 40 و26، وفي البحر الميت 39 و25، وفي خليج العقبة 40 و26 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ، الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في مناطق البادية.

أما الاثنين، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

ويكون الطقس، الثلاثاء، صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

7 قتلى بانفجارين على جانب طريق شمال غرب باكستان

عربي ودولي 7 قتلى بانفجارين على جانب طريق شمال غرب باكستان

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

تنويه هام لسكان هذه المناطق في العاصمة عمان

أخبار محلية تنويه هام لسكان هذه المناطق في العاصمة عمان

تراجع حجم التداول في بورصة عمّان 14.9% خلال الأسبوع الماضي

اقتصاد محلي تراجع حجم التداول في بورصة عمّان 14.9% خلال الأسبوع الماضي

5 شهداء وعدة إصابات في قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة

فلسطين 5 شهداء وعدة إصابات في قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة

تطور لافت في فنزويلا .. إزالة صور الرئيس من مؤسسات حكومية

عربي ودولي تطور لافت في فنزويلا .. إزالة صور الرئيس من مؤسسات حكومية

ألميرون يدخل التاريخ كأول لاعب يُطرد بسبب تغطية الفم

كأس العالم ألميرون يدخل التاريخ كأول لاعب يُطرد بسبب تغطية الفم

النشامى يواصلون الاستعداد لموقعة الجزائر في كأس العالم 2026

أخبار محلية النشامى يواصلون الاستعداد لموقعة الجزائر في كأس العالم 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 