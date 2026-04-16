الأرصاد: طقس غير مستقر الجمعة وتحذيرات من سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر المملكة، يوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس دافئ في أغلب المناطق، فيما يكون حاراً نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تتكاثر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، لتزداد تدريجياً خلال ساعات النهار، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البَرَد أحياناً.



وتشتد الحالة الجوية خلال ساعات المساء والليل، إذ يُتوقع أن تشهد بعض المناطق هطولات غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شرق المملكة.



وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، إضافة إلى خطر العواصف الرعدية.



ودعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً، تفادياً لخطر الانزلاق.







