الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء

الوكيل الإخباري- تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأربعاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق، فيما يميل إلى الدافئ نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية في سماء المملكة.





كما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة خلال ساعات النهار.



أما ليلًا، فيسود طقس بارد في معظم المناطق، مقابل أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وتصبح الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتدعو الأرصاد إلى التحذير من الانخفاض الملموس في درجات الحرارة ليلًا، خاصة في المرتفعات الجبلية والسهول.

