الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء

كما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة خلال ساعات النهار.
أما ليلًا، فيسود طقس بارد في معظم المناطق، مقابل أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وتصبح الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتدعو الأرصاد إلى التحذير من الانخفاض الملموس في درجات الحرارة ليلًا، خاصة في المرتفعات الجبلية والسهول.
-
أخبار متعلقة
-
عودة الامطار الى المملكة بهذا الموعد
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء
-
إليكم تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء
-
تفاصيل الحالة الجوية الاثنين.. وأمطار على هذه المناطق
-
حقيقة تساقط الثلوج بالاردن في الايام القادمة
-
تفاصيل حالة الطقس الأحد.. وزخات أمطار على هذه المناطق
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل