الأربعاء 2025-12-03 12:54 ص

الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء

الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء
الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء
الأربعاء، 03-12-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأربعاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق، فيما يميل إلى الدافئ نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية في سماء المملكة.اضافة اعلان


كما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة خلال ساعات النهار.

أما ليلًا، فيسود طقس بارد في معظم المناطق، مقابل أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وتصبح الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتدعو الأرصاد إلى التحذير من الانخفاض الملموس في درجات الحرارة ليلًا، خاصة في المرتفعات الجبلية والسهول.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار

منوعات أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار

الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء

الطقس الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء

نتنياهو لا يتوقف عن مساعيه في نيل العفو .. ويطالب ترامب بالتدخل

عربي ودولي نتنياهو لا يتوقف عن مساعيه في نيل العفو .. ويطالب ترامب بالتدخل

هل مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته ؟ تقرير يجيب

عربي ودولي هل مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته ؟ تقرير يجيب

إسرائيل تلوّح بتصعيد عسكري "لا مفرّ منه" في لبنان

عربي ودولي إسرائيل تلوّح بتصعيد عسكري "لا مفرّ منه" في لبنان

تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

ترامب يدلي بتصريحات هامة تثير قلق جميع الدول المجاورة لأمريكا

عربي ودولي ترامب يدلي بتصريحات هامة تثير قلق جميع الدول المجاورة لأمريكا

المغرب .. شرطيٌّ يُنهي حياته بعد خسارته في معاملات تجارية على الإنترنت

منوعات المغرب .. شرطيٌّ يُنهي حياته بعد خسارته في معاملات تجارية على الإنترنت



 
 





الأكثر مشاهدة