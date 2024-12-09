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الأرصاد: طقس مستقر ولا مؤشرات على أمطار حتى نهاية الأسبوع

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 05:47 ص

الوكيل الإخباري- نشرت ادارة الارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة بالمملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي .

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وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف ومستقر في معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع تفاوت درجات الحرارة بين المناطق الجبلية والمناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة  ، مشيرة بذلك انه لا يوجد اي مؤشرات على أمطار او منخفضات جوية حتى نهاية الأسبوع  .

من الاثنين وحتى الأربعاء، نهاراً تكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وليلاً، تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

الخميس، نهاراً تبقى الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. الرياح تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وليلاً، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الغيوم المتوسطة والعالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
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