الأرصاد: طقس مستقر ولا مؤشرات على أمطار حتى نهاية الأسبوع

من الاثنين وحتى الأربعاء، نهاراً تكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وليلاً، تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
الخميس، نهاراً تبقى الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. الرياح تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وليلاً، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الغيوم المتوسطة والعالية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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